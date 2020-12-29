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Esir aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü

Maltepe'de bir şahıs eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen öğretim üyesi bir kadını 2 gün boyunca evinde esir aldı. Şahıs kadını yakarak yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken şahıs gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı.
 29 Aralık 2020 13:30
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Esir aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü

Maltepe'de bir şahıs eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen öğretim üyesi bir kadını 2 gün boyunca evinde esir aldı. Şahıs kadını yakarak yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken şahıs gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı.

Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12. 30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca esir aldı. Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı.
İhlas Haber Ajansı
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