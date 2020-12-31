CHP'li Fikri Sağlar: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var!

CHP'de yıllarca bakanlık yapmış Fikri Sağlar bir televizyon kanalında başörtülülere karşı nefret söylemine imza attı.

"TÜRBANLI HAKİMDEN KUŞKUM VAR"

Fikri Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." dedi.

YENEROĞLU TEPKİSİZ KALDI

Programda katılımcı olarak bulunan ve uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan Mustafa Yeneroğlu'nun Sağlar'ın bu hakaretlerine karşı en küçük bir tepki göstermemesi izleyenleri şaşırttı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:

Programı izleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

HAKAN TEKİN