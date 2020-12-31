CHP'li Fikri Sağlar: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var!
CHP'li Fikri Sağlar bir televizyon programında başörtülülere karşı ayrımcılık ve nefret söyleminde bulunarak "Türbanlı bir hakimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var." dedi.
|31 Aralık 2020 09:26
|+Aa- Yazdır
CHP'de yıllarca bakanlık yapmış Fikri Sağlar bir televizyon kanalında başörtülülere karşı nefret söylemine imza attı.
"TÜRBANLI HAKİMDEN KUŞKUM VAR"
Fikri Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." dedi.
YENEROĞLU TEPKİSİZ KALDI
Programda katılımcı olarak bulunan ve uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan Mustafa Yeneroğlu'nun Sağlar'ın bu hakaretlerine karşı en küçük bir tepki göstermemesi izleyenleri şaşırttı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:
Programı izleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.
HAKAN TEKİN
47 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fikri Sağlar'a bir tepki de Adalet Bakanı Gül'den
31 Aralık 2020 11:15
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki
31 Aralık 2020 10:16
|Erdoğan, Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti
31 Aralık 2020 10:12
|Akar ve komuta kademesinden Azerbaycan ziyareti
31 Aralık 2020 09:19
|CHP'de İnce tasfiyesi
31 Aralık 2020 07:26
|Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği
31 Aralık 2020 07:04
|31 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
31 Aralık 2020 00:00
|Bakan Koca: Aşı 28 gün ara ile 2 iki doz halinde uygulanacak
30 Aralık 2020 21:25
|Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı
30 Aralık 2020 20:49
|6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi
30 Aralık 2020 19:39