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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz"
 31 Aralık 2020 10:16
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'li Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek 'ideolojiktir' ve 'militanca'dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2020 yılının son faşist saldırısının CHP'li Sağlar'dan geldiğini bildirdi.

Sağlar'ın, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum." dediğini aktaran Çelik, bunun doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemi olduğuna işaret etti.

Çelik, "Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek 'ideolojiktir' ve 'militanca'dır. Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşımın insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Ömer Çelik, "CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır. Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor. Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

- "Barbarlık pusuda bekliyor"

Barbarların, tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadıklarını belirten Çelik, "Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar. Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak, barbarlıktır. Barbarlık pusuda bekliyor. CHP'li Sağlar'ın kadınları rencide eden ve giyim tarzına göre yargılayan nefret dolu açıklaması, bugünün CHP'sinde halen bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşanmadığını göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Demek ki 2021 yılında da faşizmle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü demokratikleşme iradesi sayesinde, 'başörtüsü yasağı' denilen barbarlık, tarihin mezarlığına gömülmüştür.

Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başörtülü-başörtüsüz ayrımı yapmadan ve her türlü ayrımcılığı reddederek ülkemizin tüm kadın fertlerini saygıyla selamlıyor, kadınlarımızın özgürlüklerinin her zeminde takipçisi olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu vesileyle tüm kadın hukukçularımıza saygılarımızı sunuyoruz."
Anadolu Ajansı
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