Fikri Sağlar'a bir tepki de Adalet Bakanı Gül'den
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
|31 Aralık 2020 11:15
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır."
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