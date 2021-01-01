Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gördü
|01 Ocak 2021 14:46
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Sözcü gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıktı. "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetiyle okuyucularıyla buluşan gazetenin haberinin detaylarında, dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı.
SÖZCÜ'YE GÖRE AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI FELAKET
Deprem, çığ felaketi ve korona gibi felaketlerin sıralandığı kısımda Ayasofya'nın ibadete açılması da felaket olarak gösterildi.
Temmuz 2020'nin felaketi olarak gösterilen kutucukta, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya Camii, Müslüman dünyasında büyük bir sevince neden olurken Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye karşı tepki sesleri yükselmişti.
SÖZCÜ'NÜN MANŞETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA SORULDU
Sözcü Gazetesinin bu manşeti, Cuman namazı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Erdoğan "Ben o adını söylediğiniz gazeteyi okumuyorum. Milletime de okumamasını tavsiye ediyorum" dedi.
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