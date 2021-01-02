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Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

Doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler:- "Kapının önünde yerden kaptığı bir taşla bana vurdu. Kafama bir darbe aldım. Benim oğlum da doktor ve dikişlerimi o yaptı"
 02 Ocak 2021 17:23
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Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yakınına maske takması gerektiğini söyleyen doktoru darbeden kişi gözaltına alındı.

Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin Acil Servis Bölümü'nde görevli doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, 2 yaşındaki çocuğunu muayeneye getiren bir kadını maskesini doğru takması konusunda ikaz etti.

Doktor Mutlugüleçler, çocuğun kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarılması üzerine kadını bir kez daha ikaz etti.

Çocuğun tedavisinin ardından bir hasta yakını ile doktor Mutlugüleçler arasında çıkan tartışma hastanenin kapısına kadar sürdü. Hasta yakını yerden aldığı taşla doktor Mutlugüleçler'e vurup kaçtı.

Mutlugüleçler, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başına atılan 8 dikiş sonrası polis merkezine giderek hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.

Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Mutlugüleçler, çocuğun tedavisini yaptıktan sonra ikazlarda bulunduğunu ve sohbet ederek ayrıldığını anlattı. Bu sırada hasta yakını olduğunu iddia eden bir kişi ile kapı önünde tartışmaya başladıklarını aktaran Mutlugüleçler, şunları kaydetti:

"Çocuğun yakınını maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasında kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkmaya çalıştığı için onu bir kez daha uyardım. 'Ayakkabıları çıkarın orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz' dedim. Daha sonra çocuğu güzelce muayene ettim, her şeyini yaptım. Sohbet ede ede muayeneden çıkarken hastanın yakını olduğunu iddia eden biri "Sen benim büyük anneme neden bağırıyorsun?' diyerek geldi."

Mutlugüleçler, şahsın kendisini tehdit edip küfür ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kapının önüne kadar çıktık ve ben bu arada arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Kapının önünde yerden kaptığı bir taşla bana vurdu. Kafama bir darbe aldım. Benim oğlum da doktor ve dikişlerimi o yaptı. Ciddi bir yarık var. Ben hastayı maskesiz olduğu için ikaz ettim arkasından kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarmaya çalıştı. Ben de 'Onları çıkarın biz orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz?' dedim. Bütün hepsi bu. Şikayetçiyim."

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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