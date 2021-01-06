Erdoğan, hastane için 'Leblebi, çekirdek' dedi, alkış koptu
|06 Ocak 2021 23:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama konuşmasında, Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışmanın kendileri için her zaman çok değerli olduğunu belirterek, "Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
150 ODALI HASTANE 3 AYDA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yeşilköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastanenin 2 ayda yapıldığına dikkat çekerek, "Arnavutluk'ta yapılacak hastane 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek" dedi.
ALKIŞ TUFANI KOPTU
Erdoğan'ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koptu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yüzündeki tebessüm kameralara anbean yansıdı.
Erdoğan konuşmasının devamında, "Tabi tıbbi teknik donanımları da olacak. MR, ultsanografi, röntgen cihazları bunlar da içinde olacak. Buralarda sıkıntı yaşanmayacak. Sağlık Bakanlığımız doktor, hemşire, sağlık memurlarıyla orada öğreticilik yapmak suretiyle Arnavut kardeşlerimizden bir ekibi bu hastanede yetiştirmiş olacaklar. Çok kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi inşallah kendi halkına kazandırmış olacak. Bunu çok önemsiyoruz. İTÜ ile Arnavutluk'taki şu anda Maarif Vakfımızın devraldığı üniversite arasındaki öğretim üyeleriyle, her şeyiyle Arnavutluk'ta böyle bir üniversitenin kazanılmış olması, şu anda 100 tane Arnavut öğrencimiz İTÜ'de var. Bunlar da bizim için ayrı kazanım" ifadelerini kullandı.
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