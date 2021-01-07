ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi
Trump destekçilerinin işgali sonrası ara veren Temsilciler Meclisi yeniden göreve döndü. İkinci oturumda Pensilvanya için itiraz reddedildi. Meclis üyeleriyle birlikte Başkan Yardımcısı Pence de oturuma katıldı. Oylamada Biden'ın zaferi tescillendi.
|07 Ocak 2021 11:47
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Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi günler yaşanıyor.
ABD saatiyle dün başlayan Temsilciler Meclisi oturumu, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgal etmesiyle durmak zorunda kalmıştı.
Kasım ayında seçimi kazanan Demokrat Joe Biden'ın başkanlığının tasdikleneceği oturuma ara verildi.
Dört saatlik işgal sonlandırıldı ve saatler sonra üyeler Kongre binasına geri döndü.
Yapılan oylamada Joe Biden, 270'in üzerinde oy aldı. Sayım devam ediyor ancak Biden'ın zaferi tescillenmiş oldu.
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