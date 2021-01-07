1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi

Trump destekçilerinin işgali sonrası ara veren Temsilciler Meclisi yeniden göreve döndü. İkinci oturumda Pensilvanya için itiraz reddedildi. Meclis üyeleriyle birlikte Başkan Yardımcısı Pence de oturuma katıldı. Oylamada Biden'ın zaferi tescillendi.
 07 Ocak 2021 11:47
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi günler yaşanıyor.

ABD saatiyle dün başlayan Temsilciler Meclisi oturumu, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgal etmesiyle durmak zorunda kalmıştı.

Kasım ayında seçimi kazanan Demokrat Joe Biden'ın başkanlığının tasdikleneceği oturuma ara verildi.

Dört saatlik işgal sonlandırıldı ve saatler sonra üyeler Kongre binasına geri döndü.

Yapılan oylamada Joe Biden, 270'in üzerinde oy aldı. Sayım devam ediyor ancak Biden'ın zaferi tescillenmiş oldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Goldman Sachs'tan TL tavsiyesi
08 Ocak 2021 09:29		 Trump görevden alınabilir
08 Ocak 2021 06:50
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Türkiye'ye tebrik
07 Ocak 2021 21:05		 ABD'de öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı
07 Ocak 2021 20:11
DSÖ'den 'Avrupa'da önlemler yoğunlaştırılsın' çağrısı
07 Ocak 2021 20:06		 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin aşılarıyla ilgili açıklama
07 Ocak 2021 17:57
Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden Trump hakkında tutuklama kararı
07 Ocak 2021 13:25		 Trump, başkanlığı Biden'e devredeceğini açıkladı
07 Ocak 2021 12:21
Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik
07 Ocak 2021 10:55		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 87 milyon 643 bini geçti
07 Ocak 2021 10:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Gaziantep'te evinde 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın10:39 - Soylu: Devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız10:36 - Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı10:29 - Hamsinin yerini barbun aldı
10:23 - Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okumaktan gözlerin kamaşması 2
bankalarda 7/24 para transferi yapılabilmesi 1
kararsız insan 1
titiz kadın 2
nefret söylemi 3
Marketten bisküvi seçen köpek 5
prometheus 1
kırmızı ışıkta arabayı stop ettirmek 3
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2
Ortalama bir amerikalının evi 2
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam