Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi

Sosyal medya devlerinden Twitter, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, hesabından yapılan ABD ve İngiltere menşeli aşıların güvensiz olduğuna dair paylaşımını, Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

GÜVENSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞTI

İran lideri Hamaney, Şah yönetimine karşı 8 Ocak 1978'de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanmasının yıl dönümü münasebetiyle bugün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında güvensiz olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı.

FRANSA'YA DA AŞI KONUSUNDA GÜVENMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini ifade eden Hamaney, "Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim, şimdi de kamuoyuna açıklıyorum." demişti. Hamaney, 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini söylemişti.

BAZI KULLANICILAR YANLIŞ BİLGİ İÇERDİĞİ GEREKÇESİYLE PAYLAŞIMI ŞİKAYET EMİŞLERDİ

İran liderinin açıklamasının ardından İran Kızılayı, ABD'deki İranlılar aracılığıyla Pfizer şirketinden alınan 150 bin doz koronavirüs aşısının alımının iptal edildiğini açıkladı.

Hamaney'in ifadeleri daha sonra kendisine ait Twitter hesabından paylaşılmış ve bazı kullanıcılar "Batı üretimi aşılar hakkında yanlış bilgi içerdiği" gerekçesiyle Twitter'a paylaşımı kaldırma çağrısında bulunmuştu.