1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi

Hamaney'in, ABD ve İngiltere üretimi koronavirüs aşılarının güvensiz olduğuna dair paylaşımı, Twitter sildi.
 09 Ocak 2021 02:21
+Aa- Yazdır
Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi

Sosyal medya devlerinden Twitter, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, hesabından yapılan ABD ve İngiltere menşeli aşıların güvensiz olduğuna dair paylaşımını, Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

GÜVENSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞTI
İran lideri Hamaney, Şah yönetimine karşı 8 Ocak 1978'de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanmasının yıl dönümü münasebetiyle bugün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında güvensiz olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı.

FRANSA'YA DA AŞI KONUSUNDA GÜVENMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini ifade eden Hamaney, "Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim, şimdi de kamuoyuna açıklıyorum." demişti. Hamaney, 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini söylemişti.

BAZI KULLANICILAR YANLIŞ BİLGİ İÇERDİĞİ GEREKÇESİYLE PAYLAŞIMI ŞİKAYET EMİŞLERDİ
İran liderinin açıklamasının ardından İran Kızılayı, ABD'deki İranlılar aracılığıyla Pfizer şirketinden alınan 150 bin doz koronavirüs aşısının alımının iptal edildiğini açıkladı.

Hamaney'in ifadeleri daha sonra kendisine ait Twitter hesabından paylaşılmış ve bazı kullanıcılar "Batı üretimi aşılar hakkında yanlış bilgi içerdiği" gerekçesiyle Twitter'a paylaşımı kaldırma çağrısında bulunmuştu.

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
09 Ocak 2021 03:00		 Joe Biden'den kabine açıklaması
08 Ocak 2021 22:18
Trump, Biden'in yemin törenine katılmayacak
08 Ocak 2021 19:03		 İki ülke daha Moderna'nın aşısının kullanımına onay verdi
08 Ocak 2021 16:57
BioNTech-Pfizer, 3 bin çalışanını gelecek hafta aşılayacak
08 Ocak 2021 16:23		 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden serbest seçim hakkı kararı
08 Ocak 2021 12:59
Biontech-Pifzer aşısı, Kovid-19'un yeni mutasyonuna karşı da etkili oldu
08 Ocak 2021 12:19		 KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
08 Ocak 2021 11:52
Goldman Sachs'tan TL tavsiyesi
08 Ocak 2021 09:29		 Trump görevden alınabilir
08 Ocak 2021 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:50 - Kalemi olan harita çiziyor06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - 'Bu kış PKK'nın son kışı olacak'05:54 - İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı03:00 - Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı02:28 - MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
02:24 - BioNTech, MS hastaları için aşı geliştiriyor02:21 - Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi02:14 - Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı01:50 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik01:49 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik01:40 - Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak
01:24 - Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı01:10 - 9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı00:10 - Karaman'ın incisi Ermenek00:10 - 2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu00:04 - Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
00:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Karaman'ın incisi Ermenek
Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Stefan Zweig okurları 2
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 2
step 1
geleceğin meslekleri 7
coronanın 2.dalgasında çocuklarda vakaların artması 1
ormanlık alanların imara açılması 4
Ekmek yapmak 1
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2
bir dipte bir gökte olmak 4
bankalarda 7/24 para transferi yapılabilmesi 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnşaat 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam