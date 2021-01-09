1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama

Kuşkusuz mobil mesajlaşma denilince akla ilk WhatsApp geliyor. Peki WhatsApp'ın rakipleri ne durumda?
 09 Ocak 2021 11:55
+Aa- Yazdır
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama

İşte WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi 6 mesajlaşma uygulaması

iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

WeChat

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

Telegram

Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü mevcut.

iMessage

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.

Line

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

Viber

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye dijital sömürü ülkesi mi?
09 Ocak 2021 07:45		 TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak
08 Ocak 2021 17:51
WhatsApp'ın 'zorunlu güncellemesi' o kullanıcıları etkilemeyecek
08 Ocak 2021 16:08		 Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A hakkında açıklama
08 Ocak 2021 14:28
Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın
08 Ocak 2021 11:00		 Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
08 Ocak 2021 06:40
Türksat 5A uydusu, uzaya fırlatıldı
08 Ocak 2021 05:22		 2020'ye damga vuran 10 bilimsel buluş belli oldu
07 Ocak 2021 21:22
Bakan Karaismailoğlu: Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız
07 Ocak 2021 18:56		 Verilerini Facebook'la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak
07 Ocak 2021 14:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Etimesgut'ta A101, BİM ve ŞOK marketlere izin yok22:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi22:17 - Akın akın geliyorlardı, 'PCR' sonrası bıçak gibi kesti22:15 - Terörün bir yıllık maliyetiyle 35 Avrasya Tüneli yapılabilirdi22:05 - Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor22:03 - Koronavirüse yakalanan avukat yaşamını yitirdi
22:01 - Yön levhaları silahlı magandaların hedef tahtası oldu22:00 - Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu21:58 - Uzm. Dr. Tüzün: 72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım21:55 - İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısı'na katıldı21:54 - ABD'de Kongre baskınında şiddete karışanlar gözaltına alınıyor21:51 - 'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'na ilişkin açıklama
21:03 - Galatasaray bu sezonki en farklı galibiyetini aldı20:54 - AK Parti'li Özhaseki: Özür dilemesi gerektiğini söyledim20:47 - Defineciler 900 yıllık tarihi kiliseyi tahrip etti20:41 - 5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı20:39 - Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı
20:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
Hasta sayısı bin sınıra yaklaştı
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
havalar 1
whatsapp'ın 8 şubat'tan itibaren yeni sözleşme dayatması 5
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 1
batarken güneş 1
format at düzelir 1
başörtülü hakim fotoğrafı 1
çağdaş atan'ın fenerbahceyi eleştirmesi 2
gram altın 2
bu kalp seni unutur mu 2
dolaylı tümleç 2
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam