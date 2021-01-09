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Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
 09 Ocak 2021 18:42
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelinin şehit olduğunu iki askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelinin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu, 2 jandarma personelinin ise yaralandığı kaydedildi.

Söz konusu bölgede operasyonun devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anadolu Ajansı
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