Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde virüse yenik düştü
|10 Ocak 2021 12:57
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Samsun'da doktor, öğretmen ve esnaf olan 3 kardeş 1 ay içinde korona virüsten hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin dayılarının da 20 gün önce korana virüsten hayatını kaybettiği, halalarının ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan 2 çocuk babası Opr. Dr. Necati Emirhan'ın 36 yaşında korona virüse yenik düşerek önceki gün toprağa verilmesinin ardından bugün de öğretmen olan 33 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Selman Emirhan korona virüsten hayatını kaybedip toprağa verildi. Selman Emirhan'ın İstanbul Sultangazi Mevlana İlkokulu'nda görev yaparken tayinin eylül ayında Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kıranalan İlkokulu'na çıktığı ve burada göreve başladığı öğrenildi. Emirhan öğretmenin Çarşamba ilçesinde esnaf olan 3 çocuk babası ağabeyi Kenan Emirhan'ın (40) ise 5 Aralık'ta, doktor olan diğer ağabeyi Necati Emirhan'ın da önceki gün toprağa verildiği belirtildi. Bir ay içinde korona virüse yenik düşen Emirhan kardeşlerin dayıları Teyfik Akbaş'ın 20 gün önce karona virüsten hayatını kaybettiği, halaları Mesure Akbaş'ın da Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu öğrenildi.
Babasının da genç yaşta hayatını kaybettiği belirtilen Selman Emirhan, bugün Çarşamba ilçesinin Gülyalı Mahallesi Sarımsak Camii'nde saat 11.00'de kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerinin yanında toprağa verildi.
Gülyalı Mahallesi Muhtarı Yusuf Düzgün, 3 kardeşin de bir ay içinde korona virüsten hayatlarını kaybettiğini belirterek, "Bu acının tarifi yok ve bu acıya yürek dayanmaz" dedi.
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