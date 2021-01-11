Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye'nin okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkeler listesinde en üst sıralarda olduğunu belirtti.

"Pandemi başladığından yani Mart 2020'den beri -aradaki kısa bir süre belli sınıflar için uygulanan haftada 2 gün modelini saymazsak- milyonlarca öğrenci okula gidemiyor" diyen Alçı, çocukların neredeyse okula gitme alışkanlığını kaybetmek üzere olduğunu söyledi.

"Ocak ayının ortasına geldik bile sevgili okurlar, 10 aydan bahsediyorum, martta bir sene olacak" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti:

"Okula gidemeyen çocuklar her gün sokaklarda, mağazalarda. Hafta sonu kısıtı bittikten sonra pazartesi sabahtan itibaren her yer hınca hınç doluyor. Biz büyükler çocuklarımızı dip dibe dükkanlara sokuyoruz ama öğretmenler gözetiminde okulları riskli buluyoruz...

Peki dünya ne yapıyor? Bunu konuşuyor muyuz? Buna bakıyor muyuz? Okullar her yerde mi bu kadar uzun süredir kapalı?

Hayır. Kesinlikle değil.

Avrupa'da okulları kapatmamak için büyük bir direnç var.

Öğretmenler rahata alıştı

Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaktan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının. Ne sınav var, ne sağlıklı bir kontrol.

Hele Anadolu'da, köylerdeki durumu unutun!

Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki...

Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?

(Bana karşı çıkacak olanlara yarın uluslararası kuruluşların bu konudaki çağrılarını anlatacağım...)"

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