Ankaralılara 'çatı uçması' uyarısı
Büyükşehir Belediyesi'nden Ankaralılara 'çatı uçması' uyarısı
|12 Ocak 2021 17:34
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