Sağlık Bakanlığı kimlere ek ödeme verileceğini açıkladı
|12 Ocak 2021 21:17
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Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ek ödeme düzenlemesinin detaylarını belirledi.
Buna göre, tavan oranlar, Covid19 PCR testi yapılan laboratuvar, Covid19 polikliniği, Covid19 servisi, Covid19 yoğun bakımı, acil servislerde Covid19'a bakmak için ayrılmış alanlar ile Covid19 hastalarına evde sağlık hizmeti veren personele ödenecektir.
Tavan oranlar, yukarıda yer verilen birim ve yerlerde çalışan tabip ve tabip dışı personele yüzde 100 olarak verilecektir.
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