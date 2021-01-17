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Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü:- "Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir"
 17 Ocak 2021 16:02
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Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ'ın 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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