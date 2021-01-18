2021 yılı sınav takvimi netleşti... İşte KPSS, ÖABT, ALES'in yapılacağı tarihler

MURAT ALAN'IN 'RÜŞVET' SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, bir TV programında yaptığı açıklamada "Aşından bahsediyoruz, sağlıkçıların özlük hakları ne olacak? deniyor. Nöbetten konuşuluyor, 'sağlıkçıların özlük hakkı ne olacak' deniyor. Bu talepler, rüşvetimi verin susayım demektir." dedi. Bu sözlere sendikalar tepki gösterdi.