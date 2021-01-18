2021 yılı sınav takvimi netleşti... İşte KPSS, ÖABT, ALES'in yapılacağı tarihler
2021 yılı sınav takvimi netleşti... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS'nin yapılacağı tarihler
|18 Ocak 2021 16:36
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Memurlar.net'te bugün yer alan haberde, binlerce adayın sınav takvimini beklediğini duyurmuştu. Yapılan haberin ardından ÖSYM, sınav takvimini açıkladı.
Açıklanan takvime göre 2021 yılında KPSS A Grubu ve öğretmenlik 1, 7 ve 8 Ağustos, ÖABT 15 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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