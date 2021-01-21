Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 1067 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
|21 Ocak 2021 10:39
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Ortaöğretim'den 50, Önlisans'tan 56, Lisans'tan ise 961 kadro için yeniden yerleştirme yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda Yer Alan Sözleşmeli Pozisyonlarına Yeniden Yerleştirme Yapılması
Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Genel Bilgiler (21 Ocak 2021 tarihinde güncellenmiştir.)
TABLO 1 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)
TABLO 2 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN)
TABLO 3 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ortaöğretim)
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)
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