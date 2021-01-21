Hazır döner paketleyen 2 çalışanın paylaştığı video tepki çekti
Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video tepki çekti.
|21 Ocak 2021 14:39
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