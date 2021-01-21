2,5 yaşındaki minik Bahar'a Pitbull saldırdı, çevredekiler zor kurtardı... İşte o anlar

Ankara'da, anneanneasi Gönül Demir ile alışverişe çıkan Bahar Dağaşan, geldikleri marketin önünde başıboş gezen pitbull tarafından saldırıya uğradı.

Pitbull, Gönül Demir'in kucağına alarak korumaya çalıştığı 2.5 yaşındaki Bahar'ı bacağından yakaladı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Anneanne ve torun saldırı sonucu yere düşerken, çevredeki vatandaşlar köpeğe sopalarla müdahale etti. Yaklaşık 1,5 dakika süren mücadele sonunda küçük çocuk ve anneannesi pitbulldan kurtarıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Markete de girmeye çalışan pitbull, çevrede büyük paniğe neden oldu. Bir market çalışanı, sepetlerin üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştı. Pitbull, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YARALI KIZ AMELİYAT EDİLDİ

Saldırı sonucu yara alan Bahar Dağaşan hastaneye kaldırıldı. Minik kızın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar tespit edildi. Dağaşan, bacağındaki kas yırtılması nedeniyle de ameliyat oldu.

KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR

Pitbull ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Boynunda tasması bulunan köpeğin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

BAHAR'IN BABASI: ÇARESİZ ANLARINI İZLERKEN KAHROLDUM

Olaya tepki gösteren baba Ümit Dağaşan, "Bu tür hayvanları bakmasını bilmiyorsak, yetiştirmesini bilmiyorsak almayalım. Güvelik kamerası görüntülerinde kızımın çaresiz anlarını izleyince kahroldum. Ne amaç için beslendiği belli olmayan bir köpek, kızımın hayatını bitirecekti. İçim yanıyor. Anneannesi olmasa benim çocuğum şu an hayatta değildi. Buradaki çalışanlar olmasa çökmüştü. 1,5 dakika çocuğumu kurtarmaya çalışıyorlar. Köpek kendi kendine durduk yere saldırıyor. Anneannesinin kucağındaki çocuğu zıplayıp yakalıyor. Bu kadının çektiği acının karşılığını kim verecek?" dedi.

"BACAĞI PARAMPARÇA OLDU"

Ümit Dağaşan, kızının tedavisinin sürdüğünü belirterek "Doktorlar 'çok ucuz atlatmışsınız' diyorlar. 'Paramparça olabilirdi, uzuv kaybı olabilirdi' diyorlar. Saçına kıyamadığımız çocuğumuzun bacağı paramparça oldu. İnşallah kalıcı bir sorun olmayacak bedeninde; ama çocuğum bu psikolojiden nasıl çıkacak? Ankara'nın göbeğinde markete çıkamayacak mıyız? Çocuklarımızı hayvanlardan mı koruyacağız? Biz hayvanlara da insanlara da duyarlıyız. Çocuğumun başına böyle bir şey gelmesini kabul etmiyorum." dedi.

"YASAK OLAN HAYVANLAR BESLENMESİN"

Baba Dağaşan, olayın peşini bırakmayacağını anlatarak "Suç duyurusunda bulundum. Emniyet teşkilatı da çok ilgilendi konuyla ilgili. Olay yasak bir köpek olduğu için 'yaralama' suçu olarak gözüküyor. Tasması var köpeğin sahibi de var; ama henüz tespit edilemedi. Emniyet güçleri köpeği buldu, inşallah sahibini de bulacaklar. Saklandığını düşünüyoruz. Belediyeler de zamanında önlem alabilirdi. Çocuğum ölmüş olabilirdi. Ben çocuğumun hakkını arıyorum. Yasak olan hayvanlar beslenmesin." diye konuştu.

"KURTARAMADIM YAVRUMU"

Anneanne Gönül Demir ise gözyaşları içinde konuşarak "Bir anda geldi saldırdı. Köpek bırakmıyordu yavrumu. Köpek değil canavardı. Hayvan hakları var evet; ama nerede benim torunumun hakkı? Torunumun hakkını verin. Yaşadığımız travma nasıl geçecek? Kurtaramadım yavrumu, çektim kurtaramadım. Torunumu daha iyi gördüm ama benimle konuşmuyor. 'Gönül gelmesin' diyor. İçim yanıyor. Keşke hiç çıkmasaydık evden, keşke hep evde kalsaydık salonda oynasaydık." ifadelerini kullandı.