2,5 yaşındaki minik Bahar'a Pitbull saldırdı, çevredekiler zor kurtardı... İşte o anlar
|21 Ocak 2021 17:26
|+Aa- Yazdır
Ankara'da, anneanneasi Gönül Demir ile alışverişe çıkan Bahar Dağaşan, geldikleri marketin önünde başıboş gezen pitbull tarafından saldırıya uğradı.
Pitbull, Gönül Demir'in kucağına alarak korumaya çalıştığı 2.5 yaşındaki Bahar'ı bacağından yakaladı.
ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Anneanne ve torun saldırı sonucu yere düşerken, çevredeki vatandaşlar köpeğe sopalarla müdahale etti. Yaklaşık 1,5 dakika süren mücadele sonunda küçük çocuk ve anneannesi pitbulldan kurtarıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Markete de girmeye çalışan pitbull, çevrede büyük paniğe neden oldu. Bir market çalışanı, sepetlerin üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştı. Pitbull, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.
Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
YARALI KIZ AMELİYAT EDİLDİ
Saldırı sonucu yara alan Bahar Dağaşan hastaneye kaldırıldı. Minik kızın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar tespit edildi. Dağaşan, bacağındaki kas yırtılması nedeniyle de ameliyat oldu.
KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR
Pitbull ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Boynunda tasması bulunan köpeğin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.
BAHAR'IN BABASI: ÇARESİZ ANLARINI İZLERKEN KAHROLDUM
Olaya tepki gösteren baba Ümit Dağaşan, "Bu tür hayvanları bakmasını bilmiyorsak, yetiştirmesini bilmiyorsak almayalım. Güvelik kamerası görüntülerinde kızımın çaresiz anlarını izleyince kahroldum. Ne amaç için beslendiği belli olmayan bir köpek, kızımın hayatını bitirecekti. İçim yanıyor. Anneannesi olmasa benim çocuğum şu an hayatta değildi. Buradaki çalışanlar olmasa çökmüştü. 1,5 dakika çocuğumu kurtarmaya çalışıyorlar. Köpek kendi kendine durduk yere saldırıyor. Anneannesinin kucağındaki çocuğu zıplayıp yakalıyor. Bu kadının çektiği acının karşılığını kim verecek?" dedi.
"BACAĞI PARAMPARÇA OLDU"
Ümit Dağaşan, kızının tedavisinin sürdüğünü belirterek "Doktorlar 'çok ucuz atlatmışsınız' diyorlar. 'Paramparça olabilirdi, uzuv kaybı olabilirdi' diyorlar. Saçına kıyamadığımız çocuğumuzun bacağı paramparça oldu. İnşallah kalıcı bir sorun olmayacak bedeninde; ama çocuğum bu psikolojiden nasıl çıkacak? Ankara'nın göbeğinde markete çıkamayacak mıyız? Çocuklarımızı hayvanlardan mı koruyacağız? Biz hayvanlara da insanlara da duyarlıyız. Çocuğumun başına böyle bir şey gelmesini kabul etmiyorum." dedi.
"YASAK OLAN HAYVANLAR BESLENMESİN"
Baba Dağaşan, olayın peşini bırakmayacağını anlatarak "Suç duyurusunda bulundum. Emniyet teşkilatı da çok ilgilendi konuyla ilgili. Olay yasak bir köpek olduğu için 'yaralama' suçu olarak gözüküyor. Tasması var köpeğin sahibi de var; ama henüz tespit edilemedi. Emniyet güçleri köpeği buldu, inşallah sahibini de bulacaklar. Saklandığını düşünüyoruz. Belediyeler de zamanında önlem alabilirdi. Çocuğum ölmüş olabilirdi. Ben çocuğumun hakkını arıyorum. Yasak olan hayvanlar beslenmesin." diye konuştu.
"KURTARAMADIM YAVRUMU"
Anneanne Gönül Demir ise gözyaşları içinde konuşarak "Bir anda geldi saldırdı. Köpek bırakmıyordu yavrumu. Köpek değil canavardı. Hayvan hakları var evet; ama nerede benim torunumun hakkı? Torunumun hakkını verin. Yaşadığımız travma nasıl geçecek? Kurtaramadım yavrumu, çektim kurtaramadım. Torunumu daha iyi gördüm ama benimle konuşmuyor. 'Gönül gelmesin' diyor. İçim yanıyor. Keşke hiç çıkmasaydık evden, keşke hep evde kalsaydık salonda oynasaydık." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi
21 Ocak 2021 17:01
|İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
21 Ocak 2021 16:48
|Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturmasının detayları
21 Ocak 2021 16:44
|9 bin TL'ye takı seti aldı, taşları sentetik çıktı
21 Ocak 2021 16:12
|Sıkıştığı otomobilde yanarak can verdi
21 Ocak 2021 15:42
|Şanlıurfa'da soba faciası: 3 ölü
21 Ocak 2021 15:00
|Yürüdüğü sırada 13 yaşındaki torunu sırtından vurdu
21 Ocak 2021 13:17
|Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti
21 Ocak 2021 12:32
|Meslektaşlarını dolandıran eski savcının 13 yıla kadar hapsi istendi
21 Ocak 2021 12:31
|Samsun'da demir atölyesinde kaynak sırasında patlama: 1 ölü
21 Ocak 2021 12:27