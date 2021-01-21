1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zafer işareti yapan HDP'li vekile soruşturma başlatıldı

Dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine karşı zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
 21 Ocak 2021 20:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine karşı zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İl Başkanlığında düzenlenen programın ardından binadan çıkarak evlat nöbeti tutan ailelere zafer işareti yapan Katırcıoğlu hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Katırcıoğlu'nun yaptığı işaret, oturma eylemi yapan ailelerin tepkisine neden olmuş, çıkan gerginlikte bir baba fenalaşmıştı.

HDP'li vekilden tepki çeken hareket! Ortalık bir anda karıştı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
21 Ocak 2021 12:51		 CHP eski ilçe yöneticisi cinsel tacizden hakim karşısına çıktı
20 Ocak 2021 00:44
Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı
19 Ocak 2021 23:22		 Meslektaşına kurşun yağdırmıştı! İşte istenen ceza
19 Ocak 2021 19:21
'Silici' operasyonunda şüphelilerden 'oyun sitesi' süsü
17 Ocak 2021 12:11		 Köstebeğin 14 milyonluk yalanı
17 Ocak 2021 07:30
Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırıda 4 kişi serbest
16 Ocak 2021 16:45		 Polisin kafasını telsizle ezmişti! Ağır Cezada yargılanacak
14 Ocak 2021 21:06
Çok konuşulmuştu... Veterinere tecavüz olayında flaş gelişme
14 Ocak 2021 19:11		 CHP'li Başkan, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var' demişti. 2 yıl hapisle yargılanıyor
14 Ocak 2021 01:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:45 - Tecrübeli file bekçisi Muslera tarihe geçti21:44 - Prof. Dr. Gürgan'dan hamilelere Kovid-19 aşısı uyarısı21:42 - Ankara Büyükşehir, bu konutları 100 liradan kiraya verecek21:38 - Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak21:34 - Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi21:28 - 'Twitter ve Pinterest'in temsilci atamasını bekliyoruz'
21:24 - Merkel: BioNTech'i eleştirmek için bir sebep görmüyorum21:10 - Talep patlaması yaşanan arı sütünün kilosu 10 bin lira21:06 - Yaşlı adamı dolandırıp; 180 bin liralık altınlarını alıp kaçtılar20:55 - Zafer işareti yapan HDP'li vekile soruşturma başlatıldı20:52 - İki arkadaş Doğu Anadolu'nun en büyük tesisini kurdu!20:50 - Köy kar altında! Evler kayboldu, iş makineleri bile giremiyor
20:49 - Sağlık Bakanlığı 45/A kapsamında çalışan personel için nakil duyurusu yayımladı.20:45 - Hastanın ameliyatla alınan kafatası hastanede kayboldu20:34 - Kovid-19'un fedakar savaşçıları 7/24 görevini sürdürüyor20:32 - Kabuklu yemiş tüketmek bunama riskini azaltıyor20:23 - Kurum ve Gül Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü
20:16 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kim ne kadar oy alır?
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumlar apartmanı 4
Aslan Burcu erkeği 4
Ekru 1
whatsapp dedikoduları 3
Obama'nın en sevdiği yemek 6
salça 4
göbelek 3
Her kedinin bir kimliğinin olması 2
pasiflora 1
doğduğuna pişman 3
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı personel alacak
Gündoğmuş Belediyesi geçici işçi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Lüleburgaz Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Bozdoğan Öğretmenevi işçi alacak
Dedeli Belediyesi işçi alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam