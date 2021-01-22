Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu
|22 Ocak 2021 10:48
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu için ikinci kez verdiği hak ihlali kararı hakkında, "Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir" dedi.
Bakan Gül, Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği, annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruya, "İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum. Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır" dedi.
Gül'ün açıklamaları:
(AYM'nin Berberoğlu kararı) Bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. AYM'nin kararları çerçevesinde olması gereken budur, kararların da uygulanması gerekir.
Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözün açılmasına izin vermemesi lazım. Hak neyse, hukuk neyse onun yerine getirilmesi hukukun gereğidir.
(Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret içerikli paylaşım) Kadınların onuru her şeyin üstünde. Anneler başımızın tacı. İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum. Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır.
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