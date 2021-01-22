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Ziya Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizi okullara çağırmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat tarihinden itibaren öğrencileri okullara çağırmak istediklerini söyledi.
 22 Ocak 2021 11:20
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "2. dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi. Bakan Selçuk, açıklamalarından sonra uzaktan bağlantı yöntemiyle öğrencilerle sohbet etti.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

2. dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz.

Her güne özel etkinlikler hazırladık. Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri adı verdiğimiz etkinliklerle her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Tatil etkinliklerinde içeriğinde, harf, sayı, renk gibi kavramlara farklı açıdan bakmamızı sağlayacak etkinlikler var. Bu tatil etkinliklerini ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı hazırladık.

Öğretmenlerinize her zaman şükran duygularım var, sizleri yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyorum.

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

22 Ocak 2021 Cuma günü uzaktan eğitimin sona ermesiyle birlikte yarıyıl tatili başlayacak.

15 günlük yarıyıl tatili süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 2021 yarıyıl tatili toplamda haftasonları dahil 24 gün sürecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, 15 günlük yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat'ta uygulanacak.

3 haftalık tatilin ardından 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Memurlar.Net
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