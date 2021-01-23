'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'den istifa ettiği ve artık bağımsız olarak yoluna devam edeceği iddia edildi
|23 Ocak 2021 00:15
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Nevsehirkenthaber.com sitesinde yer alan habere göre, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ak Parti'den istifa etti.
Haberde "Gün içerisinde Ankaraya giden AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'e bağımsız Belediye Başkanı olarak geri dönüyor. Başkan Arı, "Başkanlığı bırakmam, bağımsız devam" dediği aldığımız bilgiler arasında.şu sıralar Ankara'dan yola çıkan Başkan, konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor." denildi
Ben bu şehre, bu şehrin herbir ferdine Gurban olurum... pic.twitter.com/RIq2DazDrCRasim ARI (@RasimAri50) January 22, 2021
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