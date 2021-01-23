'Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilmesini kınıyoruz'
|23 Ocak 2021 17:56
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Vali ve kaymakamlarımıza militan denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik medya hesabından, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in Vali ve Kaymakamları büyük zan altında bırakarak 'militan' yakıştırmasına tepki göstererek şunları söyledi;
Vali ve Kaymakamalarımız Covid 19 başladığı günden beri gece gündüz demeden vazife başında salgınla mücadele ediyorlar. Mülki idaremizin kapasitesini bu dönemde daha yakından gördük. Vali ve Kaymakamlarımıza militan denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz.
Vali ve kaymakamlarımız, "militanca bir siyaset" anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Vali ve Kaymakamlarımızın yanı sıra askerlerimiz, öğretmenlerimiz ve sanatçılarımız da bu militan siyaset tarafından saldırıya uğruyor.
Vali ve kaymakamlarımız, salgınla mücadeleden terörle mücadeleye kadar çok zorlu bir mücadeleyi başarıyla yürütüyor. Aynı zamanda illerimizde kamu düzenini sağlayarak huzur ve refahın sürdürülmesine katkıda bulunuyorlar.
Farklı coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını dalgalandıran, sınırlarımızı düşman saldırılarından koruyan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan açıklamalar ise tam bir şuursuzluk örneğidir.
CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası "uzman çavuşlarımız"ı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize "militan" diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz.
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