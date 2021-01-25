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Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi
 25 Ocak 2021 11:43
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Kavgayı ayırırken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede, iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bıçakla yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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