Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı

SOKAKTA DONMAK ÜZERE OLAN EVSİZ KADINI POLİS KURTARDI Bursa'da devriye gezen bekçi ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, donmaktan kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram eden ekipler, battaniye ile ısınmasını sağladı.