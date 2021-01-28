Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı
|28 Ocak 2021 21:17
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."
Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı
28 Ocak 2021 21:01
|Toplam vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı
28 Ocak 2021 20:25
|Belçika, eşcinsellik karşıtı Türk imamı sınırı dışı ediyor
28 Ocak 2021 19:40
|'Devlet benim' diyen şahsı Erdoğan'a şikayet ettiler... Soylu da not aldı
28 Ocak 2021 17:47
|Fahrettin Altun: Türkiye'mizin önü açık, geleceği aydınlık
28 Ocak 2021 17:11
|Twitter, Periscope yayın sistemlerini devreden çıkaracak
28 Ocak 2021 16:49
|Ak Partili Turan, reform paketinin detaylarını anlattı
28 Ocak 2021 16:19
|Sınavda 'Tayyip'e sor' şıkkı... Varank 'aşağılık ağız' dedi
28 Ocak 2021 15:18
|Bakan Varank: Teknolojik bağımsızlığın ne kadar elzem olduğunu gördük
28 Ocak 2021 14:48
|Mahir Ünal son yapılan anketi açıkladı
28 Ocak 2021 14:31