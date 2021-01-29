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İnce'ye yakın 3 milletvekili CHP'den istifa etti

CHP Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel yaptıkları açıklama ile partilerinden istifa ettiklerini açıkladı
 29 Ocak 2021 17:18
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CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

CHP'li vekillerden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi. Kılıçdaroğlu da "Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur" yanıtını vermişti.

İstifa eden 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtiliyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifa eden 3 milletvekili ile 26 Ocak'ta Meclis'teki makamında görüşmüştü.

3 vekilin istifa etmesiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'ten 135'e düştü.

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