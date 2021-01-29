İnce'ye yakın 3 milletvekili CHP'den istifa etti
|29 Ocak 2021 17:18
|+Aa- Yazdır
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.
CHP'li vekillerden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi. Kılıçdaroğlu da "Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur" yanıtını vermişti.
İstifa eden 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtiliyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifa eden 3 milletvekili ile 26 Ocak'ta Meclis'teki makamında görüşmüştü.
3 vekilin istifa etmesiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'ten 135'e düştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İletişim Başkanı Altun'dan A Haber'e tebrik, FOX TV'ye tepki
29 Ocak 2021 17:24
|İçişleri Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
29 Ocak 2021 15:16
|Bakan Selçuk: Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tablet dağıtmak
29 Ocak 2021 14:54
|Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı... Çok ağır cezalar uygularız
29 Ocak 2021 14:13
|'Misak-ı Milli; milletimizin emperyal güçlere karşı ilan ettiği bir istiklal bildirisidir'
29 Ocak 2021 12:21
|İşte Hukuk reformu paketinde yer alan bazı konular
29 Ocak 2021 10:53
|İBB'de işe alım itirafı... Millet ittifakından alınıyor
29 Ocak 2021 09:42
|AK Parti Büyük Kongre'ye doğru
29 Ocak 2021 08:32
|Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler
29 Ocak 2021 08:32
|Erdoğan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' talebi
29 Ocak 2021 08:05