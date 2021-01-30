Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu

Ekranların uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, önceki gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi.

78 yaşındaki usta oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

"UFAK BİR MACERA YAŞADIK"

Bir saatlik soruşturma sonrası Zafer Ergin, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" dedi.

"İYİYE GİTTİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"

Geçtiğimiz aylarda yine Etiler'de objektiflere takılan Ergin, dizinin 15 yıl daha devam etmesini istediğini belirterek şunları söylemişti:

"Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz."

Diziyle ilgili anılarını da anlatan Ergin, "Emniyet'ten bazı dostlarım, 'Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar. 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur.Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılındaDevlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu'nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.