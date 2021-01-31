Sendikalı işçi istatistikleri açıklandı
|31 Ocak 2021 08:55
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Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sının sendika üyeliği bulunuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türk-İş, 1 milyon 131 bin 749 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Türk-İş'i, 711 bin 295 üye ile Hak-İş, 193 bin 866 üye ile DİSK izledi.
İşçilerin 25 bin 764'ünün bağımsız sendikalara, 4 bin 127'sinin Ülkem-İş'e, 1647'sinin Tüm-İş'e, 1028'inin ise Anadolu-İş'e üyeliği bulunuyor.
Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sı "sendikalı" olarak kayıtlara geçti. Sendikalı işçilerin oranı yüzde 14,40 oldu.
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