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EGM'den intihar eden polis memuruna ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Birgün Gazetesinin internet sitesinde yer alan "22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti" başlıklı haberini yalanladı.
 31 Ocak 2021 17:49
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Birgün Gazetesinin internet sitesinde yer alan "22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti" başlıklı haberini yalanladı.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama;

"Birgün Gazetesinin internet sitesi ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti" başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Halil Akkaya'nın intiharı bizleri derinden üzmüştür.

Ancak acı olayın, Birgün gazetesi ve bazı sosyal medya platformlarında iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır.

Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliği'nde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde yer aldığı şekliyle Polis memuru Halil Akkaya'nın geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, Polis Memuru Halil Akkaya, Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olup; meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızı ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır.

Meslektaşımızın acılı ailesine baş sağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz."

Polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Memurlar.Net
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