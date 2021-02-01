Köy okulları 15 Şubat'ta, şehirdeki okullar da 1 Mart'ta kademeli olarak açılacak
Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta, 1 Mart'da da 8 ve 12. sınıflar ile ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
|01 Şubat 2021 19:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında üç hafta sonra bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitime dair yaptığı açıklama
KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇILIYOR
15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek.
OKULLAR 1 MART'TA KADEMELİ BAŞLIYOR
1 Mart'tan itibaren il bazında vaka durumuna bakılarak eğitim ve öğretime geçilmesine karar verdik. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.
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