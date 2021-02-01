1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köy okulları 15 Şubat'ta, şehirdeki okullar da 1 Mart'ta kademeli olarak açılacak

Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta, 1 Mart'da da 8 ve 12. sınıflar ile ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
 01 Şubat 2021 19:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında üç hafta sonra bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitime dair yaptığı açıklama

KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇILIYOR

15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek.

OKULLAR 1 MART'TA KADEMELİ BAŞLIYOR

1 Mart'tan itibaren il bazında vaka durumuna bakılarak eğitim ve öğretime geçilmesine karar verdik. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
57 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayıları tekrar 7 binin üzerine çıktı
01 Şubat 2021 20:47		 Mersin Büyükşehir'de neler oluyor? MHP'li vekil açıkladı
01 Şubat 2021 20:30
'Aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklık azalacak'
01 Şubat 2021 20:12		 Prof. Dr. Ercan: Yazlığı olan insanlar yazlıklarına gitsin
01 Şubat 2021 19:16
HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret
01 Şubat 2021 18:49		 CHP'li Öztrak'tan, partiden istifalara ilişkin açıklama
01 Şubat 2021 18:30
AK Parti'li Turan: CHP'li yöneticilerin ifadeleri, siyasi nezaketsizlik
01 Şubat 2021 18:07		 Bakan Akar: Ortak Merkez açıldı, çalışmaya başladı
01 Şubat 2021 16:44
HDP, İYİ Parti'den de randevu istedi
01 Şubat 2021 16:32		 Bahçeli'den Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
01 Şubat 2021 16:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - KKTC'de masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı21:48 - Bilişim Uzmanı: Fotoğraf çekerken dikkatli olun21:40 - Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü!20:54 - Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu20:47 - Vaka sayıları tekrar 7 binin üzerine çıktı20:42 - Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı
20:40 - DSÖ: Küresel Kovid-19 vakaları üç haftadır düşüşte20:30 - Mersin Büyükşehir'de neler oluyor? MHP'li vekil açıkladı20:25 - Doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu20:12 - 'Aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklık azalacak'20:07 - Ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı20:04 - Belediyedeki yangını işten çıkarılan itfaiye eri çıkarmış
20:02 - Vatandaşı 241 bin TL dolandıran sahte savcı tutuklandı19:54 - Köy okulları 15 Şubat'ta, şehirdeki okullar da 1 Mart'ta kademeli olarak açılacak19:49 - Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı19:37 - Kocaeli'de rüşvet teklifini reddeden 3 polis ödüllendirildi19:34 - Erdoğan: Reform çalışmalarına son şekli verildi
19:27 - Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamına ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Köy okulları 15 Şubat'ta, şehirdeki okullar da 1 Mart'ta kademeli olarak açılacak
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Erdoğan: Reform çalışmalarına son şekli verildi
Altın ve dolarda düşüş sürüyor
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Çeyrek altın 697 TL'ye geriledi
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüreğe dokunmak 2
Kabe sergisini eleştirenlerin tek tek fişlenmesi 2
büyük patronu kapıda karşılamak 1
ben de şimdi seni arayacaktım 3
güveç 1
bal 2
serpme kahvaltı 1
hologram teknolojisi 1
Farsça rakamlar 1
kimya 2
SON İLANLAR
Kırklareli İl Özel İdaresi işçi alacak
Çakırhöyük Belediyesi işçi alacak
Hasankadı Belediyesi 2 işçi alacak
Karabağlar Belediyesi 74 geçici işçi alacak
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam