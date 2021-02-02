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Soylu'nun LGBT paylaşımına, Twitter kısıtlama getirdi

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "4 LGBT sapkını" twitine genel kısıtlama getirdi.
 02 Şubat 2021 11:57
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Soylu'nun LGBT paylaşımına, Twitter kısıtlama getirdi

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "4 LGBT sapkını" twitine genel kısıtlama getirdi.

Bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımı:

Memurlar.Net
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