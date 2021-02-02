Soylu'nun LGBT paylaşımına, Twitter kısıtlama getirdi
Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "4 LGBT sapkını" twitine genel kısıtlama getirdi.
|02 Şubat 2021 11:57
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Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "4 LGBT sapkını" twitine genel kısıtlama getirdi.
Bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımı:
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021
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