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İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hasta, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbetti.
|03 Şubat 2021 14:34
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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hasta, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbetti.
İddiaya göre, E.Ş. (26), psikiyatri polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ten istediği ilacı yazmasını istedi.
Doktorun başka ilaç yazılması gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenen E.Ş, Öztürk'ü saçından çekerek darbetti.
Sesleri duyan güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş'yi etkisiz hale getirdi.
Ayak bileğinde ezilme ve kırıklar oluşan Öztürk, ameliyata alındı.
Gözaltına alınan E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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