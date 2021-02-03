1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hasta, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbetti.
 03 Şubat 2021 14:34
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hasta, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbetti.

İddiaya göre, E.Ş. (26), psikiyatri polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ten istediği ilacı yazmasını istedi.

Doktorun başka ilaç yazılması gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenen E.Ş, Öztürk'ü saçından çekerek darbetti.

Sesleri duyan güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş'yi etkisiz hale getirdi.

Ayak bileğinde ezilme ve kırıklar oluşan Öztürk, ameliyata alındı.

Gözaltına alınan E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
EGM'den gözaltına alınan öğrencinin 'başörtü' iddialarını yalanlayan video
03 Şubat 2021 15:43		 Boğaziçi gösterilerinde 51 şüpheli adliyeye sevk edildi
03 Şubat 2021 15:26
Konteyner evi internetten gördü beğendi ama pahalıya patladı!
03 Şubat 2021 13:59		 CHP'li vekile kurulan şantajın ayrıntıları ortaya çıktı
03 Şubat 2021 13:43
Arızalanan otomobili kurtarıcıya yüklemek isteyen 3 kişiye araç çarptı: 2 ölü
03 Şubat 2021 13:39		 Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Leyla Sönmez'in ses kaydı ortaya çıktı
03 Şubat 2021 13:08
İnternet oyunu için 30 bin TL borçlandı, bankamatik soymaya çalışırken yakalandı
03 Şubat 2021 12:59		 Baraja düşen otomobilde kaybolan iş güvenliği uzmanının cesedine ulaşıldı
03 Şubat 2021 11:33
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
03 Şubat 2021 11:20		 Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor
03 Şubat 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - EGM'den gözaltına alınan öğrencinin 'başörtü' iddialarını yalanlayan video15:35 - FETÖ'den firari Kozanlı Ömer'in avukatına 15 yıla kadar hapis istemi15:28 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi15:26 - Boğaziçi gösterilerinde 51 şüpheli adliyeye sevk edildi15:16 - Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı15:14 - Etkisiz hale getirilen terörist 'Kırmızı' kategoride çıktı
15:11 - Bitlis'e atandı, Samsun'da hastaneye yetiştirdiği bebekle bağını koparmadı15:07 - Bakan Karaismailoğlu: Twitter'a reklam yasağı başladı15:01 - Öğretmenlerden koronavirüs danışma hattında gönüllü görev14:58 - Uzmanlardan 'yeni tehlikeli mutasyonlu korona' uyarısı14:50 - PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama14:48 - FETÖ'nün sözde 'büyük bölgecisi'ne hapis cezası
14:45 - TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti14:38 - Alaattin Çakıcı hakkında Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' suçlamasıyla iddianame14:34 - İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti14:34 - Yemeksepetinin CEO'su, eylemleri eleştirenlere 'kör cahil' dedi14:26 - Afrika'dan geldi, köyde 10 kişiye virüs bulaştırdı
14:22 - Ekonomistler enflasyon rakamlarına ne dedi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
Boğaziçi Rektörü: İstifayı asla düşünmüyorum
İşte yeni anayasa için kulislerde öne çıkan başlıklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuş uçmaz kervan geçmez 1
yumurta kabuğu yemek 1
arbedaş 2
Kırkyama 1
gece tıkınmak 1
Afrika dikenli faresi 1
şans oyunlarında cazibeyi arttıracağız 3
iyi insan 3
polis 2
üçüzler 5
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Yozgat Çekerek Ajans 2 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam