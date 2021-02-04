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Bahçeli, ailelere 'Evlatlarınıza siz sahip çıkın' çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi protestolarındaki öğrencilerin ailelerine, "Evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." çağrısı yaptı.
 04 Şubat 2021 20:14
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Bahçeli, ailelere 'Evlatlarınıza siz sahip çıkın' çağrısı yaptı

Boğaziçi'ndeki protestoları sert bir dille eleştiren MHP lideri Bahçeli'den yeni açıklama geldi.

"Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum" diyen Bahçeli, annelere çağrı yaptı: "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın."

Twitter, bu kez Bahçeli'nin paylaşımlarına kısıtlama getirdi
Memurlar.Net
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