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Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinin karşılaştırmalı madde cetveli

Milli Eğitim Bakanlığının 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği maddelerinin yürürlükten kaldırılan yönetmelik maddeleriyle karşılaştırmalı madde cetvelini yayımlıyoruz.
 05 Şubat 2021 01:48
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Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinin karşılaştırmalı madde cetveli

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede, eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğini bütünüyle değiştirdi.

Yönetmelikle müdür başyardımcılığı kadrosu yeniden geri gelmiştir. Ayrıca yöneticiliği yapılacak atamalarda, Eğitim Yönetimi Sertifika Programına katılmakta ve başarılı olmak şartı getirilmiştir.

Memurlar.net olarak, yönetmelik maddelerinin karşılaştırmalı madde cetvelini yayımlıyoruz.

Memurlar.Net
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