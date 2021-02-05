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Adıyaman'da iki aile arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı 6'ya çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
 05 Şubat 2021 17:36
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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