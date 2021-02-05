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SGK Denetmenleri derneğinden belediye başkanına tepki

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Sinan Uzunpınar Bilecik Osmaneli Belediye Başkanının bir SGK denetmenine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. SGK Denetmenleri Derneği Başkanı, belediye başkanının suç işlediğini kabul ettiğini belirtti.
 05 Şubat 2021 18:08
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SGK Denetmenleri derneğinden belediye başkanına tepki

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Sinan Uzunpınar'ın, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in, SGK dentemeni ve SGK il müdürüyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Sinan Uzunpınar'ın açıklamasını yayımlıyoruz.

"Sahte sigortalılık" olarak da tabir edilen fiili çalışmaya dayanmayan sigortalılık ülkemizde son yıllarda sıkça başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Kimi vatandaşlar çalışmadıkları halde yakınlarına ait olan işyerlerinden, kimi vatandaşlar ise muhasebeci ve işverenlere sigorta prim paralarını vererek kendilerini sigortalı gösterme yolunu seçmektedirler. Özellikle sayıları son dönemlerde hızla artan sahte şirketlerden sigortalı bildirimleri yapılan şahısların yanında, gerçek işyerlerinde de fiili olarak çalışmadıkları halde bazı kişilerin sigortalı bildirimleri yapılmaktadır. Bu tür fiili çalışmaya dayanmayan sigortalılık bildiriminden doğacak olan prim borçlarının ödenip ödenmemesi de sigortalılığın kabulü açısında bir anlam teşkil etmeyecektir. Yani fiili olarak çalışılmayan işyerinden yapılan bildirimlerden dolayı doğan prim borçlarının düzenli olarak ödenmiş olması da söz konusu kişileri sigortalı kabul etmeyi gerektirmez.

Sahte sigortalılığın kurum, işverenler ve vatandaşlar açısından ağır sonuçları olmaktadır ve genelikle prim ödenmişse sigorta geçerlidir şeklindeki algılar son derece yanlıştır. Vatandaşların da bu yola tevessül etmemesi, sigortaya ihtiyacı varsa, primlerini kendisinin ödeyebileceği isteğe bağlı sigorta yolunun tercih edilmesinin kendileri açısından daha faydalı olacağını belirtelim.

Sahte sigortalılık kanunlarımız gereği suç olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmakta ve sahte olarak bildirilen tüm hizmetler iptal edilmektedir.

Sahte sigortalılık denetimleri sayıları yaklaşık 3000'i bulan Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından büyük bir özveriyle yapılmakta ve bu denetimler neticesinde oluşan milyarlarca liralık Kamu zararı önlenmektedir.

Osmaneli ilçesinde sahte sigortalılık, belediye başkanının "Türkiye'nin her yerinde olan emekliliğine 2-3 ay gibi kısa süreler kalan ve belli bir yaşta oldukları için özel sektörün çalıştrmadığı vatandaşlarımızın sigorta pirimlerini gerektiğinde kendileri ödeyerek inşaatlarda emekliliklerini tamamlamaları ..." şeklindeki ifadesiyle meşrulaştırılmak istenmektedir. Bilecik'te görev yapan denetmen arkadaşımız yaygın bir şekilde yapılan bu sahte sigortalılıkları tespit etmiş ve kanunen gereğini yapmıştır. Başlıca görevi Kanunu uygulamak ve Kurum zararını önlemek olan bir denetmenin sırf işini doğru yaptığı için bazı yazılı ve görsel yayın organlarıyla sosyal medya platformlarında suçluymuş gibi haber yapılması bizi son derece üzmüştür. Ayrıca belediye başkanı da yazdıklarının suç unsuru teşkil etmesi sebebiyle yazıyı belediyenin internet sitesinden kaldırmıştır.

Belediye Başkanı ile ilgili suçu ve sahte sigortalıligi meşru gösterip teşvik ettiği, kurumu idarecileri ve denetmenleri hedef gösteren bu yazı ile ilgili hukuki yollara başvurulacağını da belirtmek istiyorum.

Memurlar.Net
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