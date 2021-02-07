Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı: 3 personel yaralı
Biri hemşire 3 çalışanın yaralandığı saldırının kaydedildiği görüntülerde saldırı anı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor
|07 Şubat 2021 16:22
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te faaliyet gösteren özel bir hastanede, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, 15 gündür Kovid-19 tedavisi gören M.A.K, hayatını kaybetti.
Ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmamasını isteyen hasta yakınları, çıkan tartışmanın ardından hastane görevlilerine saldırdı.
Biri hemşire 3 hastane görevlisinin yaralandığı olayda, hastanede de hasar oluştu.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırdığı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bunlar polis öldürün! Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' iş başında
07 Şubat 2021 13:29
|Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi eylemlerinde yakalandı
07 Şubat 2021 13:12
|Kız meselesi yüzünden site bahçesinde korkutan çatışma
07 Şubat 2021 13:05
|Kreşte şiddeti, oyuncağa yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıktı
07 Şubat 2021 10:42
|Polis, Ankara'da Siteler esnafını soyan hırsızları suç üstü yakaladı
07 Şubat 2021 10:21
|100 yıllık ağacı kesip kaçtılar
07 Şubat 2021 09:05
|Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
07 Şubat 2021 06:40
|Yolcu dolu otobüs TEM'de kontrolden çıkıp viyadükte asılı kaldı
07 Şubat 2021 06:24
|Otobüste kıyafetinden dolayı çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı
07 Şubat 2021 06:15
|Sahte emlakçılardan 1 milyon liralık dolandırıcılık
06 Şubat 2021 21:37