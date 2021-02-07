1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı: 3 personel yaralı

Biri hemşire 3 çalışanın yaralandığı saldırının kaydedildiği görüntülerde saldırı anı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor
 07 Şubat 2021 16:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep'te faaliyet gösteren özel bir hastanede, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, 15 gündür Kovid-19 tedavisi gören M.A.K, hayatını kaybetti.

Ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmamasını isteyen hasta yakınları, çıkan tartışmanın ardından hastane görevlilerine saldırdı.

Biri hemşire 3 hastane görevlisinin yaralandığı olayda, hastanede de hasar oluştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırdığı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bunlar polis öldürün! Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' iş başında
07 Şubat 2021 13:29		 Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi eylemlerinde yakalandı
07 Şubat 2021 13:12
Kız meselesi yüzünden site bahçesinde korkutan çatışma
07 Şubat 2021 13:05		 Kreşte şiddeti, oyuncağa yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıktı
07 Şubat 2021 10:42
Polis, Ankara'da Siteler esnafını soyan hırsızları suç üstü yakaladı
07 Şubat 2021 10:21		 100 yıllık ağacı kesip kaçtılar
07 Şubat 2021 09:05
Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
07 Şubat 2021 06:40		 Yolcu dolu otobüs TEM'de kontrolden çıkıp viyadükte asılı kaldı
07 Şubat 2021 06:24
Otobüste kıyafetinden dolayı çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı
07 Şubat 2021 06:15		 Sahte emlakçılardan 1 milyon liralık dolandırıcılık
06 Şubat 2021 21:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Bakımevinde şiddet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı16:30 - 'Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecek'16:22 - Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı: 3 personel yaralı16:20 - Çin'in Kovid-19 aşısı Sinovac'ın dünyada kullanımı artıyor15:52 - Doç. Dr. Yerlikaya: Koronavirüs varyantları daha bulaşıcı15:48 - Bakan Selçuk'tan YKS öğrencileri için soru çözümü paylaşımı
15:47 - İsmini duyan inanmayıp kimliğine bakıyor! Tam 25 harf15:37 - Ak Partili vekil, doktor önlüğünü giyip hastanede mesai yaptı15:34 - 4 ay önce ehliyetine el konulan avukat, denetime takıldı15:28 - Konya- Karaman YHT test sürüşleri başlıyor15:27 - Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı15:25 - İzmir'de gözaltına alınan 26 eylemci serbest bırakıldı
15:24 - Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza15:22 - Toplu ulaşımda bulaş riski acil servislerden fazla15:15 - RTÜK'ten ailelere 'ebeveyn kontrolü' uyarısı15:11 - Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi15:05 - Meteorolojiden 9 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
14:56 - Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak
ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
İsmini duyan inanmayıp kimliğine bakıyor! Tam 25 harf
MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı
Hayat ne zaman normale dönecek?
Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya
Bunlar polis öldürün! Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' iş başında
Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi
43 ilin geçiş güzergahına alternatif duble yol
Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alo fetva 2
bütün kadınlar çiçektir 4
Bilal:Özgürlüğün sesi 2
ateist 1
mach sayısı 1
Yerli parmak izi tarama sistemi 1
bal porsuğu 2
Memurlar net iş teklifi 8
Hipnik seğirme 3
Omurilik sarımsağı 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam