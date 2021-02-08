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13 başlıkta MİT Tırları ve Enis Berberoğlu olayı

Bu haberde, gündemdeki yerini koruyan Enis Berberoğlu'na dair gelişmeler, 2015 yılından bu yana özet başlıklar halinde sıralanmıştır.
 08 Şubat 2021 14:41
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13 başlıkta MİT Tırları ve Enis Berberoğlu olayı

Türkiye'yi zor durumda bırakmaya yönelik en büyük FETÖ operasyonlarından birisi olarak kayıtlara geçen MİT Tırları olayının geçmişi ve Enis Berberoğlu'nun olaylara dahli:

1- Cumhuriyet Gazetesi'nde, Can Dündar imzalı haberde, 29 Mayıs 2015 tarihinde, MİT Tırları davası olarak bilinen "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" başlığıyla bir haber yayımlandı.

2- Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Nisan 2016 tarihinde Enis Berberoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla hazırladığı bir fezlekeyi TBMM'ye gönderdi.

3- TBMM, 20 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa'ya eklenen geçici 20'nci madde ile bu tarihe kadar TBMM'ye intikal etmiş bütün fezlekelerdeki milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kararlaştırıldığı için Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı. Berberoğlu, MİT Tırları davasında hapis cezası almış olduğu için aynı gün tutuklanarak hapse atıldı. Mahkümiyet devlete ait gizli bilgileri açıklama suçundan verilmişti.

4- Berberoğlu cezaevinde tutuklu iken 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilip yeniden milletvekili seçildi.

5- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 19 Temmuz 2018 tarihinde, Berberoğlu'nun bir kez daha seçilerek yeniden dokunulmazlık kazandığı, dolayısıyla yargılamanın durması ve tutukluluğunun kaldırılması gerektiği yolundaki başvuruyu reddetti.

6- Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesinin Berberoğlu'nun mahkümiyetini onadı, cezasının infazının ertelenmesine karar verdi, Berberoğlu 15 ay sonra 20 Eylül 2018 tarihinde serbest bırakıldı.

7- TBMM, Yargıtay'ın Berberoğlu'nun mahkümiyetiyle ilgili onama kararını 4 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda okuttu, Anayasa'nın 84'üncü maddesi çerçevesinde Berberoğlu'nun milletvekilliği düştü. Bunun üzerine Berberoğlu aynı gün yeniden tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

8- Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020 tarihinde aldığı kararla, Anayasa'nın dokunulmazlıklara ilişkin 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmü uyarınca hem "Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı" hem de "Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi. Kararda özetle, Tekrar seçilen milletvekilinin Anayasa'nın 83. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kazanacağı belirtilmiştir.

9- Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca, yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ele alınması talep ediliyor.

10- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim'de verdiği kararla, talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığını oy birliğiyle kararlaştırmıştı.

11- İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Akim 2020 tarihinde yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı reddetti

12- Anayasa Mahkemesi, 21 Ocak 2021 tarihinde, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

13- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Şubat 2021 tarihinde, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Enis Berberoğlu hakkında kesinleşmiş bütün hükmün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verdi.
Memurlar.Net
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