İstanbul'da Fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti

KÖPRÜDE TRAFİK AKSADI

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.

"BÜYÜK GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Avcılar ve Esenler'de şiddetli fırtına çatı uçurdu. Avcılar'da fırtınayla çatıdan savrulan kameriye bir binanın ön cephesindeki camların büyük bölümünü kırdıktan sonra iki otomobilin üzerine düştü.

Fırtına Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki bir binanın çatı katında bulunan kameriyeyi sökerek uçurdu. Savrulan kameriye yolun karşı tarafındaki bir binanın ön cephesine çarparken buradaki bir çok pencerenin kırılmasına neden oldu. Gürültü ile iki otomobilin üzerine düşen kameriye korkuya neden oldu. Polis ekipleri gelerek hasar belirleme çalışması yaptı. Çatı katından uçan kameriyeyi gören Okan Yılmaz, "Yanda çatı bütün halde geldiğini gördüm. İçeri kaçtım. Büyük gürültü duydum. Binaya ve otomobillere zarar verdi. Allah korudu. Sokakta kimse yoktu" dedi.

Esenler'de de Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı şiddetli rüzgardan uçarak sokağa düştü. Burada da iki otomobil hasar gördü.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1180 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısı yola ve araçların üzerine uçtu. 8 araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

KAĞITHANE

Gürsel Mahallesi Atiye Sokak'taki 3 katlı binanın çatısı fırtınanın etkisiyle uçarak yan taraftaki iş yerinin çatısına uçtu. Çatılarda hasar oluşurken itfaiye ekipleri enkazı kaldırdı.

Aynı mahallenin 28 Nisan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısı da uçtu. Karşısındaki binanın pencereden içeri gerdi. İş yeri olması ve kimsenin olmaması nedeniyle olası faciadan dönüldü.

Etibank Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısı yerine sökülerek asılı kaldı. İtfaiye ekipleri tehlike oluşturan parçaları aldı.

SİLİVRİ

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısı yan binanın bahçesi ve yola uçtu. Silivri itfaiye ekipleri, çatı katında ve yola düşen parçaları kaldırıldı.

FIRTINADA KÖPRÜDEN GEÇEMEYEN MOTOSİKLETLİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARDIM ETTİ

Şiddetli fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçmekte zorlanan bir motosiklet sürücüsünün yardımına İETT otobüsünün şoförü koştu. Sürücüye eşlik ederek rüzgarı kesti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeni ile köprüleri kullanmak isteyen motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsünün yardımına ise İETT şoförü yetişti. Motosikletliye gelen rüzgarı kesen otobüs şoförü, sürücü geçene kadar ona eşlik etti.

Bakırköy'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kırılan ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Bir otomobilde hasar meydana gelirken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı.

Olay saat 00.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç koparak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri park halindeki otomobillerin üzerine devrilen ağacı hızar yardımıyla parçalara ayırarak kaldırdı. Olayda bir otomobilde hasar meydana geldi.

ZEYTİNBURNU'NDA UÇAN ÇATI DÖRT ARACI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Olay saat 22.30 sıralarında Veliefendi Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı yerinden koparak caddeye uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddenin boş olması olası bir faciayı önledi. Yerinden koparak caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi. Büyük bir gürültü ile yerinden koparak caddeye uçan çatıyı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği caddeyi her iki yönden şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bu sırada itfaiye ekipleri çatıdan koparak beş katlı binaya asılı kalan ve büyük bir tehlike arz eden parçayı da keserek aşağı düşürdü.

Üzerine çatının düşmesi ile kullanılamaz hale gelen dört otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildikten sonra yerinden koparak caddeye uçan çatı iş makinaları yardımı ile kaldırıldı. Ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

ÇATI SALLANDI, DEPREM OLUYOR SANDIK

Lodostan dolayı çatısı uçan binada oturan Muallim Bıyık yaşananlarla ilgili olarak; Lodos oldu, çatı önce sallandı, biz deprem oluyor sandık. Sonra pat, küt diye bir ses geldi. Olduğu yere düşünce biz çatı olduğunu anladık. Birkaç tane araba vardı, pert oldu gibi bir şey oldu. Yani Allah beterinden korumuş, cana geleceğine mala gelsin. Yaralı şükür yok" şeklinde konuştu.