1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı zorunlu e-belge uygulamalarında önemli değişikliklere gitti. Lokanta, kafe, pastane, gazino pavyon, bar gibi kasada servis yapılan gerçek usulde vergilendirilen işletmelere e-adisyon uygulaması zorunlu hale geldi. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçilecek
 10 Şubat 2021 09:45
+Aa- Yazdır
Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık veya aylık satış hasılatlarını dikkate alarak, geçiş sürecini belirleme konusunda yetkilendirildi. Başkanlık geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre verecek. Özel hastanelerden eczanelere medikal malzeme satanlardan kaplıcalara kadar sağlık hizmeti veren kuruluşlara e-faturaya geçiş zorunluluğu geldi. Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları, medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden mükelleflere 1 Temmuz'dan itibaren e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu getirildi.

DEMİR -ÇELİKTE KALKTI

Tebliğle, 2020 başında itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş süreci başlayan mükellefler arasında yer alan demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler için getirilen e-irsaliye düzenleme zorunluluğu ise kalktı. Bu kapsamda e-irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunan, 25 milyon lira ve üzeri brüt satış hasılatına sahip mükellefler, sevk irsaliyelerini temmuz ayı başından itibaren e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu olacak.

BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince geçen yıl için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları da belirledi. Bakanlıkça kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak

Hazal Ateş
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlık'tan küçük esnaf için AVM ve zincir market adımı
10 Şubat 2021 08:26		 Türkiye Uzay Ajansının logosu görücüye çıktı
09 Şubat 2021 23:26
642 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi
09 Şubat 2021 21:11		 Prof. Dr. Cevdet Kılıç'a, Boğaziçi paylaşımı nedeniyle soruşturma
09 Şubat 2021 18:51
Adalet Bakanlığı, hakim savcı alım mülakatı için salgın kılavuzu yayımladı
09 Şubat 2021 18:33		 2020 yılı kaymakam adaylığı sınavında 1 soru iptal edildi
09 Şubat 2021 18:27
Kadınlar ekmek yaparken virüsü yaydı, mahalle karantinaya alındı
09 Şubat 2021 17:10		 Konya-Karaman hızlı tren test sürüşlerine başlandı
09 Şubat 2021 15:28
200 hanelik, 600 nüfuslu köye mutasyon virüs karantinası
09 Şubat 2021 15:06		 JAMYO'ya kıta kaynaklı uzman erbaş alımı yapılacak
09 Şubat 2021 14:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - İşsizlik rakamları açıklandı10:01 - Belediye sözleşmeli personelinin izinleri ertesi yıla devredilecek mi?10:00 - Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti09:45 - Lokanta, kafe ve pastanelerde e-adisyon zorunlu hale geliyor09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Telegram'da gündeme dair herşeyden haberin olsun
09:29 - FETÖ şüphelisi Merkez Bankası eski müfettişi dağ evinde yakalandı09:26 - 'Matematik problemi' gibi ihale iptal edildi09:25 - Yargıtay'dan emsal karar: Otomobili sıfırıyla değiştirin09:21 - İtirafçı general nasıl kurtuldu? 'Neriman'la takipsizlik almış09:18 - İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu09:16 - Almanya'dan Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçen pasaport
09:15 - Annesini sevgilisiyle görünce çılgına döndü, bıçağa sarıldı09:13 - Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor09:12 - Savcıyı öldürmek isteyen Zabıt Katibi'nin 30 yıl hapsi istendi09:08 - Türkiye astronot yerine ne diyecek?09:04 - Soma davasında tutuklu sanık kalmadı,
09:03 - 'Erdoğan, Macron'dan başarılı' diyen imamın evine baskın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kritik 4 hafta başladı, bölgesel yasaklar geliyor
Vatandaşın gözü kulağı müjdede
YÖK'ten İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı için önemli karar
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
Kar yağışı için geri sayım başladı. Sıcaklıklar 15 derece düşüyor
Getir'in kurucusu 10 yıl sonraki hedefini açıkladı
FETÖ mağdurundan 'Vefa' operasyonu
10 Şubat 2021 tarihli 'HSK' kararı ile 1'inci dereceye yükselen hakim ve savcılar
Türkiye astronot yerine ne diyecek?
İşte LGBT savunucularını finanse edenler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ar etmek 1
Emile Mihai Cioran 2
Meslek lisesinin 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etmesi 2
büyü yapmak 1
luviler 1
TRT de yayın kesilince 1
kaybetme 4
arka sokakların halen devam etmesi 8
nemo noktası 1
memurlar net sözlüğün linç ekibi 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 115 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 46 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca Turizm 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Konya Derbent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam