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PKK'nın şehit ettiği 11 kişinin kimliği açıklandı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimliklerinin belirlendiğini, üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
 14 Şubat 2021 14:34
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Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimliklerinin belirlendiğini, üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş önemli bir açıklamada bulundu.

Baruş kameraların karşısına geçerek Gara'da şehit edilen 13 vatandaştan 10'una ait kimlik bilgilerini paylaştı. Şehitlerden 6'sının asker,, 2'sinin polis olduğunu belirtti.

Baruş üç vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İşte şehit edildiği tespit edilen vatandaşların kimlikleri;

13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,

28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yabalak

18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personel astsubay başçavuş Semih Özbey

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kavaklı

24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi Berkirin Deresi mevkisinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya

15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır kara yolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma er Süleyman Sungur

21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca kara yolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci

2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür kara yolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altuntaş

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse

Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca

1 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan, 1 kişinin daha teşhisi yapıldı. Kimliği tespit edilen şehidin Erzurum nüfuslu şehit Sözleşmeli Er Sedat Sorgun olduğu belirtildi. Şehit Sözleşmeli Er Sorgun'un işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.
Memurlar.Net
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