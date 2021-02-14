Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 13 şehit tepkisi
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, PKK'nın elindeki 13 silahsız asker için, daha önce askerlerin yakınlarının kendisine başvurduğunu ancak kendisinin, barış ortamı oluşması gerektiğini belirterek askerleri pazarlık konusunu yaptığını itiraf etti.
|14 Şubat 2021 14:33
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PKK terör örgütü dün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara harekatı sonrasında, silahsız 13 askeri başlarından vurarak öldürmüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, 13 sivil vatandaşı şehit eden PKK'lıların öldürüldüğünü açıkladı.
13 silahsız sivilin öldürülmesi sonrasında sosyal medyada en büyük tepkiyi
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aldı. Gergerlioğlu itiraf niteliğindeki
açıklamasında, asker ailelerinin yardım için kendisine başvurduğunu ancak
kendisinin barış ortamı olması gerektiğini vurgu yaptığını belirtti. Gergerlioğlu
bu açıklamasıyla, sağsalim dönmeleri için hiçbir girişimde bulunmadığı gibi
pazarlık konusu yaptığını itiraf etmiş oldu.
İşte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklaması
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