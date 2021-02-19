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Mars'tan ilk fotoğraf geldi

Mars kaşifi Perseverence'dan ilk fotoğraf geldi.
 19 Şubat 2021 00:32
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Mars'tan ilk fotoğraf geldi

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştiren Perseverance, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

MARS'TAN İLK FOTOĞRAF
Dünyanın ilgisini çeken bu araçtan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Mars'a iniş yapan araç ilk fotoğrafı "Mars'ta güvendeyim. Perseverance sizi her yere götürür." mesajı ile paylaştı.

NASA kaşifi Mars'a indi

NASA'nın Mars kaşifi "Perseverence" Kızıl Gezegen'e indi.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından yolun sonuna geldi ve TSİ 23.57'de kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştirdi.

Kameralar ile donatılmış küçük bir Mars helikopterinin eşlik ettiği araç, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

Söz konusu iniş sayesinde ilk defa Dünya'dan farklı bir gezegene helikopter gönderilmiş oldu.

2.5 MİLYON TÜRK İSİMLERİNİ YAZDIRMIŞTI
Daha önce NASA'nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance, başvuru yapan milyonlarca kişinin ismini Mars'a götürdü.

Söz konusu kampanyaya en çok başvuru ise Türkiye'den gelmişti. Uzay aracında Türkiye'den kayıt olan 2,5 milyon kişinin ismi bulunuyor. Söz konusu isimlerin yer aldığı çip, fırlatılmadan önce araca entegre edilmişti.

PERSEVERANCE ARACIN GÖREVLERİ
Perseverance aracı, Mars'ta daha önce yaşama elverişli olmuş olabilecek bir bölgeyi araştıracak, geçmiş yaşam için izler arayacak ve yaşam içerme ihtimali en yüksek örnekleri saklayarak sonradan incelenmesini sağlayacak.

Perseverance aracının görevleri bitmeyecek. Araç, Mars'taki toz fırtınalarının tehlikelerini araştıracak ve Mars yüzeyinde atmosferdeki karbondioksitten saf oksijen üretimi için çeşitli testler yapacak.
Memurlar.Net
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