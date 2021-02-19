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Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü

Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide mürettebatın zehirlendiği ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.
 19 Şubat 2021 16:56
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Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi, 1 Türk öldü

Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide mürettebatın zehirlendiği ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kerç Boğazı açıklarındaki Türk şirketine ait Panama bayraklı "April" adlı gemideki 8 kişilik mürettebattan 5 kişi gıdadan zehirlendi.

Zehirlenen mürettebat arasında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bilgisi verilirken olay yerine ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.

Geminin Kerç Boğazı'ndaki "Kavkaz" limanına fırtına nedeniyle yanaşamadığı aktarıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinin de konuyla ilgili Rus yetkililerle temas halinde olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı
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