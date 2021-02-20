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MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için "Seyyah" isimli oyun tasarlandığını bildirdi.
 20 Şubat 2021 15:08
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için "Seyyah" isimli oyun tasarlandığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılıyor.
Anadolu Ajansı
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