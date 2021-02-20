MEB, Url kısaltma servisini hizmete açtı
|20 Şubat 2021 17:00
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Kısa Url Oluşturma Servisi"nin hizmete açıldığını duyurdu.
İşte Bakan Selçuk'un sosya medyadan yaptığı açıklama;
Dijital dünyanın araç takımları da adeta bir makas veya tornavida gibi olmazsa olmazımız haline geldi. Örneğin, bir e-kitap linkini paylaşırken kısaltmaya çok ihtiyaç duyuyoruz."Kısa Url Oluşturma Servisi"MEBBİS'te tüm çalışma arkadaşlarımın hizmetinde.️ http://meb.ai/6xzUe
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