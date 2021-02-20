1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Url kısaltma servisini hizmete açtı

 20 Şubat 2021 17:00
+Aa- Yazdır
MEB, Url kısaltma servisini hizmete açtı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Kısa Url Oluşturma Servisi"nin hizmete açıldığını duyurdu.

İşte Bakan Selçuk'un sosya medyadan yaptığı açıklama;

Dijital dünyanın araç takımları da adeta bir makas veya tornavida gibi olmazsa olmazımız haline geldi. Örneğin, bir e-kitap linkini paylaşırken kısaltmaya çok ihtiyaç duyuyoruz.

"Kısa Url Oluşturma Servisi"MEBBİS'te tüm çalışma arkadaşlarımın hizmetinde.️ http://meb.ai/6xzUe

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mesleki Eğitim'de 2. dönem çerçeve programları yayımlandı
20 Şubat 2021 15:43		 MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı
20 Şubat 2021 15:08
MEB, mesleki eğitimde dijital görsel içerik geliştirme Ar-Ge merkezi kurdu
20 Şubat 2021 10:45		 Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzası atıldı
19 Şubat 2021 22:10
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
19 Şubat 2021 17:07		 Açık öğretim lise öğrencilerine bir defalık nakil hakkı
19 Şubat 2021 16:01
İki bakanlıktan işbirliği: Okullarda uzmanlar 'animasyon' eğitimi verecek
18 Şubat 2021 18:35		 MEB'den ilkokul 4. sınıf öğrencileri için yeni çalışma fasikülü
17 Şubat 2021 15:15
MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 8. fazın ayrıntıları belli oldu
17 Şubat 2021 13:43		 MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 176 milyon lira destek
17 Şubat 2021 13:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:49 - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor17:34 - Başkentte sokakta yaşayanların yuvası barınma evleri oldu17:33 - Mantar üretimine hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor17:31 - Türkiye genç nüfusuyla yabancı yatırımcılara fırsatlar sunuyor17:29 - Ankara'da cerrahi eldiven fabrikası kuruluyor17:00 - MEB, Url kısaltma servisini hizmete açtı
16:56 - TUA Başkanı: Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz16:52 - Farklı illerdeki 15 mağaranın 'gizemi' bu yıl çözülecek16:42 - Yalnızken bile maske takan köy sakini Vali'nin takdirini kazandı16:41 - KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı16:25 - Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü16:24 - Anadolu'nun 412 eseri daha Türkiye'ye geliyor
15:51 - Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun beyanına kanacak çocuk bulunamaz15:50 - Çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiası yalanlandı15:46 - İzmir'de depremin yıktığı bölgede binaların yapımına başlanıyor15:46 - İletişim Başkanlığı Doğrulama platformu kuruyor15:43 - Mesleki Eğitim'de 2. dönem çerçeve programları yayımlandı
15:28 - Koronavirüs tedbirleri gribal enfeksiyonları azalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Bakan Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
İl Sağlık Müdürü, İstanbul için normalleşme tarihi verdi
Prof. Özlü'den uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor
Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Adaletten ödün vermem
Çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiası yalanlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oluklu balina 1
İngilizce deyimler 1
şiir sokakta 2
pöç 6
yazarlardan müzik tavsiyesi 4
hükümete isyan etmek günahtır 2
Doğru mu Platformu 1
duvar kağıdı 1
burdur 1
Yeni Nesil Doğrulama Platformu 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam