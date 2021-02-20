Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİLİ AÇIKLADI

2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi, bizim iknamız sonucunda Türkiye'ye adalete teslim oldu. Bunlar geldikleri zaman en büyük korkuları bizim bunlarla yaptıklarımız mülakatlardır. 2017 yılında Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor. Terör örgütüne katılmayı kafasına koyuyor ve katılıyor. Kendisine verilen bir telefon numarası veriliyor. Verilen numara, Eski Siirt HDP Milletvekili Hatice Kocaman'ın. Ben terör örgütüne katılmak istiyorum sizin telefonunuzu verdikle. Benim başımı belaya mı sokacaksın diyor ve onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor. Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'da bir süredir gördüğü sivil kıyafetli biriyle arabaya biniyor. Ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki diyor 'Sen bunu tanıdın mı?' diyor. 'Yok' diyor tanımadım. Bu HDP Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir diyor.

HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR

HDP terör örgütünün partisidir. Bahsettiğiniz kişilerin siyasal kişilikleri, inisiyatifleri yoktur. Hepsi PKK'nın rehinesidir, esiridir. Zihnen kirletilmişlerdir, düzelmeleri de mümkün değildir. 4 tane bildiri oldu: HDP'nin MKYK'sının bir bildirisi oldu, İnsan Hakları Derneği'nin bir bildirisi oldu, PKK'nın bir bildirisi oldu, bir de Türk Tabipler Birliği'nin bir tweet'i oldu. Hepsinin mantığı aynı. Buna bir eklem daha yapıldı: CHP'nin grup toplantısında sayın Kılıçdaroğlu. Ne dediler? 'Burada devlet sorumludur'.