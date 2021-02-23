Bakan Akar: Yunan jetlerine karşılık verildi
Bakan Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi."
|23 Şubat 2021 15:35
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Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi."
"(Yunan jetlerinin araştırma gemisine tacizi) Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."Yunanistan savaş uçaklarından araştırma gemisine taciz
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